Кіпр скасував карантин та тести при в'їзді для вакцинованих туристів

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“... Кіпр робить крок до повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності”, — заявив у неділю міністр охорони здоров’я Константинос Іоану. — “Впроваджуються протоколи охорони здоров’я, що мають на меті тестувати населення і тим самим пришвидшити програму з щеплення — цим Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності”.

Деталі

Зазначається, що туристам з обома щепленнями не потрібно проходити тестування перед поїздкою в середземноморську республіку і відправлятися в карантин після прибуття.

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Мова поки йде про жителів 65 країн, з якими Кіпр відновив повідомлення, в тому числі всіх держав Євросоюзу, а також США, України, Росії та Білорусі.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що всім мандрівникам, які здали тест на Covid-19 і отримали негативний результат, і які не вступали в тісний контакт з підтвердженими хворими, буде гарантовано перебування на території республіки без карантину.