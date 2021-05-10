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Кипр отменил карантин и тесты при въезде для вакцинированных туристов

Кипр отменил карантин и тесты при въезде для вакцинированных туристов

Киев  •  УНН

 • 25037 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Кипр с сегодняшнего дня, 10 мая, открыл границы для туристов, которые сделали обе прививки от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

“... Кипр делает шаг к возвращению к более нормальным темпам социальной и экономической деятельности”, — заявил в воскресенье министр здравоохранения Константинос Иоанну. — “Внедряются протоколы здравоохранения, имеющие целью тестировать население и тем самым ускорить программу по прививкам — этим Кипр делает важный шаг к выходу из неопределенности”.

Детали

Отмечается, что туристам с двумя прививками не нужно проходить тестирование перед поездкой в средиземноморскую республику и отправляться в карантин по прибытии.

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Речь пока идет о жителях 65 стран, с которыми Кипр возобновил сообщения в том числе всех государств Евросоюза, а также США, Украины, России и Беларуси.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что всем путешественникам, которые сдали тест на Covid-19 и получили отрицательный результат, и которые не вступали в тесный контакт с подтвержденными больными, будет гарантировано пребывание на территории республики без карантина.

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