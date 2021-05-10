Меркель: сподіваюсь, що нещеплені туристи зможуть подорожувати Євросоюзом цього літа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила в суботу, що вона з оптимізмом дивиться на те, щоб невакциновані люди також могли влітку відправитися на канікули до Європейського Союзу. Про це Меркель заявила в суботу після зустрічі на вищому рівні ЄС, передає УНН із посиланням на The Local.
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“З огляду на те, який низький рівень інфекції вже зараз мають деякі країни ЄС, наприклад, Португалія, я дуже сподіваюся, що ми зможемо дозволити собі в цілому те, що було неможливо минулого літа”, — сказала Меркель.
Деталі
Канцлер підкреслила, що можливість літнього відпочинку в Європі “звичайно ж” стосуватиметься всіх, незалежно від того, чи були вони щеплені, чи ні.
“Я поки не можу назвати день, коли це станеться”, — сказала вона.
Що передувало
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що країни не повинні відмовлятися від патентних захистів для вакцин, адже це матиме серйозні наслідки для виробництва.