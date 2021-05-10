Меркель: надеюсь, что непривитые туристы смогут путешествовать Евросоюзом в это лето
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в субботу, что она с оптимизмом смотрит на то, чтобы вакцинированные люди также могли летом отправиться на каникулы в Европейский Союз. Об этом Меркель заявила в субботу после встречи на высшем уровне ЕС, передает УНН со ссылкой на The Local.
Цитата
“Учитывая то, какой низкий уровень инфекции уже сейчас имеют некоторые страны ЕС, например, Португалия, я очень надеюсь, что мы сможем позволить себе в целом то, что было невозможно прошлым летом”, — сказала Меркель.
Детали
Канцлер подчеркнула, что возможность летнего отдыха в Европе “конечно же” касаться всех, независимо от того, были ли они привиты или нет.
“Я пока не могу назвать день, когда это произойдет”, — сказала она.
Что предшествовало
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны не должны отказываться от патентных защит для вакцин, ведь это будет иметь серьезные последствия для производства.