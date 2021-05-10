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Меркель: надеюсь, что непривитые туристы смогут путешествовать Евросоюзом в это лето

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в субботу, что она с оптимизмом смотрит на то, чтобы вакцинированные люди также могли летом отправиться на каникулы в Европейский Союз. Об этом Меркель заявила в субботу после встречи на высшем уровне ЕС, передает УНН со ссылкой на The Local.

Цитата

“Учитывая то, какой низкий уровень инфекции уже сейчас имеют некоторые страны ЕС, например, Португалия, я очень надеюсь, что мы сможем позволить себе в целом то, что было невозможно прошлым летом”, — сказала Меркель.

Детали

Канцлер подчеркнула, что возможность летнего отдыха в Европе “конечно же” касаться всех, независимо от того, были ли они привиты или нет.

“Я пока не могу назвать день, когда это произойдет”, — сказала она.

Что предшествовало

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны не должны отказываться от патентных защит для вакцин, ведь это будет иметь серьезные последствия для производства.

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