Кіпр у квітні відкриє кордони для відвідувачів з України, США та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кіпр у квітні планує відкрити свої кордони для відвідувачів з України, США та Росії. Про це з посиланням на міністерство туризму Кіпру пише Bloomberg, передає УНН.
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"Як повідомило в середу міністерство туризму, з 1 квітня Кіпр відкриє свої кордони для відвідувачів зі США, Росії та України", - пише агентство.
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Згідно з повідомленням відомства, всім мандрівникам, які здали тест на Covid-19 і отримали негативний результат, і які не вступали в тісний контакт з підтвердженими хворими, буде гарантовано перебування на території республіки без карантину.
У вівторок Кіпр також заявив, що в квітні він знову відкриє кордони для тих, хто прибуває з Ізраїлю, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, а відвідувачі з Великої Британії можуть прибувати з 1 травня.
Що було раніше
В кінці лютого мінохоронздоров'я Кіпру переглянуло епідобстановку в світі, готуючись до відкриття кордонів для представників деяких країн з 1 березня. Україна на той момент опинилася в сірій зоні.