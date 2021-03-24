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Кипр в апреле откроет границы для посетителей из Украины, США и России

Кипр в апреле откроет границы для посетителей из Украины, США и России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Кипр в апреле планирует открыть свои границы для посетителей из Украины, США и России. Об этом со ссылкой на министерство туризма Кипра пишет Bloomberg, передает УНН.

Цитата:

"Как сообщило в среду министерство туризма, с 1 апреля Кипр откроет свои границы для посетителей из США, России и Украины", - пишет агентство.

Детали

Согласно сообщению ведомства, всем путешественникам, которые сдали тест на Covid-19 и получили отрицательный результат, и которые не вступали в тесный контакт с подтвержденными больными, будет гарантировано пребывание на территории республики без карантина.

Во вторник Кипр также заявил, что в апреле он вновь откроет границы для тех, кто прибывает из Израиля, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а посетители из Великобритании могут прибывать с 1 мая.

Что было раньше

В конце февраля минздрав Кипра пересмотрел эпидобстановку в мире, готовясь к открытию границ для представителей некоторых стран с 1 марта. Украина на тот момент оказалась в серой зоне.

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