Кількість жертв внаслідок вибуху газу у Росії збільшилася до шести осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кількість загиблих при вибуху газу в будинку в російському Іванові зросло до шести осіб. Про це повідомила представник регіонального управління Слідчого комітету Ольга Долева, передає УНН з посиланням на РІА новини.
“Вже після завершення рятувальної операції з-під завалів було витягнуто шосте тіло. Таким чином, загальна кількість жертв склало шість осіб”, — сказала О.Долева.
Також вона зазначила, що тіло шостого загиблого було вявлене під час розбору завалів.
Як повідомляв УНН, у Росії внаслідок вибуху газу загинуло п’ятеро людей.