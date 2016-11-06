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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 22000 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Кількість жертв внаслідок вибуху газу у Росії збільшилася до шести осіб

Кількість жертв внаслідок вибуху газу у Росії збільшилася до шести осіб

Київ • УНН

 • 9145 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кількість загиблих при вибуху газу в будинку в російському Іванові зросло до шести осіб. Про це повідомила представник регіонального управління Слідчого комітету Ольга Долева, передає УНН з посиланням на РІА новини.

“Вже після завершення рятувальної операції з-під завалів було витягнуто шосте тіло. Таким чином, загальна кількість жертв склало шість осіб”, — сказала О.Долева.

Також вона зазначила, що тіло шостого загиблого було вявлене під час розбору завалів.

Як повідомляв УНН, у Росії внаслідок вибуху газу загинуло п’ятеро людей

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