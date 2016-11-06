Число жертв в результате взрыва газа в России увеличилось до шести человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Число погибших в результате взрыва газа в доме в российском Иваново возросло до шести человек. Об этом сообщила представитель регионального управления Следственного комитета Ольга Долева, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Уже после завершения спасательной операции из-под завалов было извлечено шестое тело. Таким образом, общее число жертв составило шесть человек", - сказала О.Долева.
Также она отметила, что тело шестого погибшего было обнаружено во время разбора завалов.
Как сообщал УНН, в России в результате взрыва газа погибли пять человек.