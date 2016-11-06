Число жертв в результате взрыва газа в России увеличилось до шести человек

"Уже после завершения спасательной операции из-под завалов было извлечено шестое тело. Таким образом, общее число жертв составило шесть человек", - сказала О.Долева.

Также она отметила, что тело шестого погибшего было обнаружено во время разбора завалов.

Как сообщал УНН, в России в результате взрыва газа погибли пять человек.