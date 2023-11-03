Кількість жертв удару рф по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 8

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 12074 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 77267 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 158021 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 156813 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 128511 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134804 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86370 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93561 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99172 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89838 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5850 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 8844 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 8274 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 8132 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 4950 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 156820 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225794 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374914 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 311143 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5956 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15495 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32303 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29055 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 128514 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Кількість жертв удару рф по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 8

Київ • УНН

 • 275999 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кількість жертв удару російських військ по терміналу "Нової пошти" у Харківській області 21 жовтня збільшилася до 8 - у лікарні помер 29-річний чоловік, повідомили у п'ятницю у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Кількість жертв удару рф по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 8

Цитата

"На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти». Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених", - ідеться у повідомленні.

Слідство триває.

Доповнення

За даними слідства, 21 жовтня ввечері ворог завдав ракетний удар по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13