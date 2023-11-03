Кількість жертв удару рф по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до 8
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кількість жертв удару російських військ по терміналу "Нової пошти" у Харківській області 21 жовтня збільшилася до 8 - у лікарні помер 29-річний чоловік, повідомили у п'ятницю у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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"На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти». Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених", - ідеться у повідомленні.
Слідство триває.
Доповнення
За даними слідства, 21 жовтня ввечері ворог завдав ракетний удар по терміналу "Нової пошти" у селищі Коротич Харківського району. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.