Количество жертв удара рф по терминалу "Новой почты" в Харьковской области возросло до 8
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Количество жертв удара российских войск по терминалу "Новой почты" в Харьковской области 21 октября увеличилось до 8 - в больнице умер 29-летний мужчина, сообщили в пятницу в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.
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"К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, который был ранен 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу «Новой почты». По состоянию на сейчас уже известно о 8 погибших и 15 раненых", - говорится в сообщении.
Следствие продолжается.
Дополнение
По данным следствия, 21 октября вечером враг нанес ракетный удар по терминалу "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района. По предварительным данным, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф.