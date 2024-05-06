Кількість жертв злив на півдні Бразилії зросла до 78, багато вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
Щонайменше 78 людей загинули і понад 115 000 були змушені покинути свої домівки через сильні повені, спричинені зливами в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.
Кількість загиблих внаслідок злив, що викликали повінь у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул на півдні Бразилії зросла як мінімум до 78, за даними місцевої влади в неділю, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
За даними управління цивільної оборони штату, кількість загиблих все ще може суттєво збільшитися, оскільки в неділю кількість зниклих безвісти зросла до 105 осіб порівняно з приблизно 70 у попередній день. У відомстві також заявили, що розслідують, чи були ще чотири смерті пов'язані з негодою.
Президент країни Луїз Інасіо Лула да Сілва прибув до Ріу-Гранді-ду-Сул у неділю вранці разом з більшістю членів свого кабінету, щоб обговорити зусилля щодо порятунку та відновлення з місцевою владою.
Добровольці, які використовують човни, водні мотоцикли і навіть плавання, допомагають у рятувальних роботах.
За даними влади, повінь внаслідок ураганів за останні кілька днів торкнулася понад двох третин з майже 500 міст штату, що межує з Уругваєм та Аргентиною, внаслідок чого, за даними влади, понад 115 000 людей були змушені залишити свої будинки.
Повені зруйнували дороги та мости у кількох містах. Дощі також спровокували зсуви та часткове обвалення греблі невеликої ГЕС.
За даними влади, у неділю ввечері понад 400 000 людей залишилися без електрики, а майже третина населення штату залишилася без води.
За даними національної геологічної служби, у Порту-Алегрі озеро Гуайба вийшло з берегів, досягнувши найвищого рівня води за всю історію спостережень. Міжнародний аеропорт Порту-Алегрі призупинив усі рейси з п'ятниці.
Доповнення
Під час свого щотижневого звернення до натовпу на майдані Святого Петра у Ватикані Папа Римський Франциск заявив у неділю, що молиться за жителів Ріу-Гранді-ду-Сул.