Число жертв ливней на юге Бразилии возросло до 78, многие считаются пропавшими без вести

Количество погибших в результате ливней, вызвавших наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, возросло как минимум до 78, по данным местных властей в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным управления гражданской обороны штата, количество погибших все еще может существенно увеличиться, поскольку в воскресенье количество пропавших без вести возросло до 105 человек по сравнению с примерно 70 в предыдущий день. В ведомстве также заявили, что расследуют, были ли еще четыре смерти связаны с непогодой.

Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Риу-Гранди-ду-Сул в воскресенье утром вместе с большинством членов своего кабинета, чтобы обсудить усилия по спасению и восстановлению с местными властями.

Добровольцы, которые используют лодки, водные мотоциклы и даже плавание, помогают в спасательных работах.

По данным властей, наводнение в результате ураганов за последние несколько дней коснулось более двух третей из почти 500 городов штата, граничащего с Уругваем и Аргентиной, в результате чего, по данным властей, более 115 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Наводнения разрушили дороги и мосты в нескольких городах. Дожди также спровоцировали оползни и частичное обрушение плотины небольшой ГЭС.

По данным властей, в воскресенье вечером более 400 000 человек остались без электричества, а почти треть населения штата осталась без воды.

По данным национальной геологической службы, в Порту-Алегри озеро Гуайба вышло из берегов, достигнув самого высокого уровня воды за всю историю наблюдений. Международный аэропорт Порту-Алегри приостановил все рейсы с пятницы.

Дополнение

Во время своего еженедельного обращения к толпе на площади Святого Петра в Ватикане Папа Римский Франциск заявил в воскресенье, что молится за жителей Риу-Гранди-ду-Сул.