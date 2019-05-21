Кількість жертв боїв під Тріполі перевищило 500 - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Не менш 510 осіб стали жертвами збройних зіткнень в районі столиці Лівії за півтора місяці. Такі дані, як передає портал Afrigatenews, привела в понеділок Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), інформує УНН.
"Втрати від збройного конфлікту в Тріполі продовжують рости. Станом на 19 травня загинули 510 осіб, 2467 були поранені", - зазначає ВООЗ.
У попередньому повідомленні ВООЗ вказувалося, що з початку боїв загинули 443 людини, 2154 отримали поранення, а число залишили свої будинки досягло 60 тис.
Як повідомляв УНН, 4 квітня командувач Лівійської національної армією (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступу на столицю з метою ліквідації терористичних угрупувань, які, на його думку, там окопалися.
У свою чергу прем'єр Уряду національної згоди (УНЗ), що засідає в Тріполі, Фаїз Сарадж віддав наказ усім підконтрольним йому військовим підрозділам бути готовими до оборони. Пізніше, озброєні формування, що базуються в Тріполі, оголосили про початок кампанії "Вулкан гніву" для протистояння штурмуючим місто силам Хафтара.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд буде переслідувати всіх військових злочинців в ході триваючого конфлікту в Лівії.