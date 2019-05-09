У Міжнародному суді мають намір покарати всіх, хто чинитиме військові злочини в Лівії

“Я хочу скористатися своєю присутністю тут, щоб донести до всіх залучених в конфлікт в Лівії сторін моє чітке послання: мій офіс готовий розслідувати і при необхідності судити будь-кого, хто допустить вчинення військових злочинів в ході даного конфлікту”, — підкреслила вона.

“Страждання лівійців повинні закінчитися, — додала Бенсуда. — Я закликаю членів РБ домагатися від всіх сторін суворого дотримання міжнародних гуманітарних нормам. Відповідальні за їх порушення повинні бути притягнуті до суду”.

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Зазначимо, що на даний момент в Лівії діє два уряди: визнаний міжнародним співтовариством уряд національної згоди прем’єр-міністра Фаїза Сараджа в Тріполі і тимчасовий кабінет міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, який діє на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний Лівійською національною армією. 4 квітня її командувач фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі.

У свою чергу, Сарадж віддав наказ усім підконтрольним йому військовим підрозділам бути готовими до оборони.

Лівія страждає від насильства і політичної нестабільності і боротьби за владу з тих часів, як у 2011 році був убитий багаторічний правитель Муамар Каддафі.

Раніше УНН повідомляв, що Армія Хафтара оголосила про плани нового наступу на столицю Лівії.

За даними лівійського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я, в ході зіткнень загинули понад 430 осіб, понад 2 тис. отримали поранення.