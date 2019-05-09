В Международном суде намерены наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Международный уголовный суд будет преследовать всех военных преступников в ходе продолжающегося конфликта в Ливии. Об этом заявила в среду прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, передает УНН.
“Я хочу воспользоваться своим присутствием здесь, чтобы донести до всех вовлеченных в конфликт в Ливии сторон мое четкое послание: мой офис готов расследовать и при необходимости судить любого, кто допустит совершение военных преступлений в ходе данного конфликта”, — подчеркнула она.
“Страдания ливийцев должны закончиться, — добавила Бенсуда. — Я призываю членов СБ добиваться от всех сторон строгого соблюдения международных гуманитарных нормам. Ответственные за их нарушение должны быть привлечены к суду”.
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Отметим, что на данный момент в Ливии действует два правительства: признанное международным сообществом правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны совместно с выбранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией. 4 апреля ее командующий фельдмаршал Халиф Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
В свою очередь, Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему военным подразделениям быть готовыми к обороне.
Ливия страдает от насилия и политической нестабильности и борьбы за власть с тех пор, как в 2011 году был убит многолетний правитель Муамар Каддафи.
Ранее УНН сообщал, что Армия Хафтара объявила о планах нового наступления на столицу Ливии.
По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений погибли более 430 человек, более 2 тыс. Получили ранения.