Уряд Лівії звинуватив ООН у бездіяльності
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд національної згоди (УНЗ) Лівії звинуватив Раду безпеки ООН у бездіяльності, завдяки якій армія генерала Хафтара змогла почати наступ на столицю країни Тріполі. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на заяву уряду національної згоди Лівії, передає УНН.
"ООН і Радбез ООН несуть пряму відповідальність за бездіяльність на тлі злочинів, що їх чинить генерал Хафтар", - йдеться в заяві.
УНЗ звернувся до Радбез ООН, щоб розслідувати дії країн, які надають підтримку збройним силам, що наступають на Тріполі.
"Ми готові протистояти Хафтару, а також звернемося в міжнародні судові інстанції з позовом до країн, які підтримують ці дії", - пообіцяли в УНЗ.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп в бесіді телефоном дав зрозуміти командувачу Лівійською національною армією (ЛНА) фельдмаршалу Халіфі Хафтару, що Вашингтон схвалює наступ на Тріполі з метою повалити визнаний міжнародним співтовариством Уряд національної згоди (УНЗ) Фаїза Сараджа