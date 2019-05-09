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У результаті боїв за Тріполі уже загинуло 443 людини

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У Лівії з початку наступу на столицю країни Тріполі сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара, за останніми даними, загинуло 443 людини, 2110 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я у Лівії у Twitter.

Крім того, за даними лівійського представництва ВООЗ, кількість біженців внаслідок боїв сягнула 60 тисяч осіб - наразі організація опікується медичною допомогою їм.

Також у середу речник генерального секретаря ООН Стефан Дужарич заявив, що організація стурбована повідомленнями про авіаудари напередодні по табору мігрантів у Таджурі, розташованому на сході від Триполі, та збільшенням кількості випадків незаконних арештів та викрадень чиновників, активістів та журналістів.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд буде переслідувати всіх військових злочинців в ході триваючого конфлікту в Лівії.

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