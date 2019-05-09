У результаті боїв за Тріполі уже загинуло 443 людини

КИЇВ. 9 травня. УНН. У Лівії з початку наступу на столицю країни Тріполі сил самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара, за останніми даними, загинуло 443 людини, 2110 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я у Лівії у Twitter.