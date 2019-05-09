В результате боев за Триполи уже погибли 443 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Ливии с начала наступления на столицу страны Триполи сил самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара, по последним данным, погибли 443 человека, 2110 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительство Всемирной организации здравоохранения в Ливии в Twitter.
Кроме того, по данным ливийского представительства ВОЗ, число беженцев в результате боев достигла 60 000 человек - пока организация занимается медицинской помощью им.
Также в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дужарич заявил, что организация обеспокоена сообщениями о авиаудары накануне по лагерю мигрантов в Таджуре, расположенном к востоку от Триполи, и увеличением количества случаев незаконных арестов и похищений чиновников, активистов и журналистов.
Напомним, Международный уголовный суд будет преследовать всех военных преступников в ходе продолжающегося конфликта в Ливии.