В результате боев за Триполи уже погибли 443 человека

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 82054 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101584 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104423 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106000 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130168 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138817 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130225 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В результате боев за Триполи уже погибли 443 человека

В результате боев за Триполи уже погибли 443 человека

Киев  •  УНН

 • 9497 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Ливии с начала наступления на столицу страны Триполи сил самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара, по последним данным, погибли 443 человека, 2110 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представительство Всемирной организации здравоохранения в Ливии в Twitter.

Кроме того, по данным ливийского представительства ВОЗ, число беженцев в результате боев достигла 60 000 человек - пока организация занимается медицинской помощью им.

Также в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дужарич заявил, что организация обеспокоена сообщениями о авиаудары накануне по лагерю мигрантов в Таджуре, расположенном к востоку от Триполи, и увеличением количества случаев незаконных арестов и похищений чиновников, активистов и журналистов.

Напомним, Международный уголовный суд будет преследовать всех военных преступников в ходе продолжающегося конфликта в Ливии.

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