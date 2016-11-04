Кількість загиблих внаслідок вибуху в Туреччині зросла до восьми осіб, ще 100 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Внаслідок вибуху у Діярбакирі в Туреччині загинуло восьмеро осіб, ще сто отримали поранення. Про це повідомив прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Прем’єр повідомив, що внаслідок вибуху біля поліцейської будівлі у Діярбакирі загинуло восьмеро осіб, з них двоє поліцейських та шестеро цивільних. Також убитий терорист.
Він додав, що сто осіб отримали поранення, 93 з них відпустили з лікарні. Семеро усе ще перебувають під наглядом медиків у лікарні.
Нагадаємо, вибух стався 4 листопада близько 8 ранку за місцевим часом біля будівлі, що використовується спецпризначенцями.
У результаті вибуху також пошкоджені довколишні автомобілі і приміщення.