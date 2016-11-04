Число погибших в результате взрыва в Турции возросло до восьми человек, еще 100 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В результате взрыва в Диярбакыре в Турции погибли восемь человек, еще сто получили ранения. Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Премьер сообщил, что в результате взрыва у полицейского здания в Диярбакыре погибли восемь человек, из них двое полицейских и шестеро гражданских. Также убит террорист.
Он добавил, что сто человек получили ранения, 93 из них отпустили из больницы. Семь все еще находятся под наблюдением медиков в больнице.
Напомним, взрыв произошел 4 ноября около 8 утра по местному времени у здания используется спецназовцами.
В результате взрыва также повреждены близлежащие автомобили и помещения.