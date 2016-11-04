Число погибших в результате взрыва в Турции возросло до восьми человек, еще 100 ранены

Премьер сообщил, что в результате взрыва у полицейского здания в Диярбакыре погибли восемь человек, из них двое полицейских и шестеро гражданских. Также убит террорист.

Он добавил, что сто человек получили ранения, 93 из них отпустили из больницы. Семь все еще находятся под наблюдением медиков в больнице.

Напомним, взрыв произошел 4 ноября около 8 утра по местному времени у здания используется спецназовцами.

В результате взрыва также повреждены близлежащие автомобили и помещения.