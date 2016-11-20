Кількість загиблих в результаті катастрофи в Індії зросла до 107 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок залізничної катастрофи в Індії зросла до 107 осіб, щонайменше 150 отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
“Ми використовуємо всі тактики задля того, щоб спасіння життів, але це дуже складно — різати металеві вагони”, — повідомив з місця подій старший чиновник залізної дороги Пратап Раі.
Причини сходу 14 вагонів з’ясовуються. Ця залізнична катастрофа може стати найбільшою в Індії з 2005 року. тоді у катастрофі загинуло понад 100 осіб.
Нагадаємо, у штаті Утар Прадеш зійшли з рейок 14 вагонів швидкого потяга. В результаті загинули щонайменше 60 осіб і понад 150 отримали поранення різного ступеня тяжкості.