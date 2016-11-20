Количество погибших в результате катастрофы в Индии возросло до 107 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Индии возросло до 107 человек, не менее 150 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
"Мы используем все тактики для спасения жизней, но это очень сложно - резать металлические вагоны", - сообщил с места событий старший чиновник железной дороги Пратап Раи.
Причина схода 14 вагонов выясняется. Эта железнодорожная катастрофа может стать крупнейшей в Индии с 2005 года, тогда в катастрофе погибло более 100 человек.
Напомним, в штате Уттар-Прадеш сошли с рельсов 14 вагонов скорого поезда. В результате погибли по меньшей мере 60 человек и более 150 получили ранения различной степени тяжести.