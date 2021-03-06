Кількість вакцинованих від COVID-19 в Україні перевищила 15 тисяч

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"Від початку кампанії щеплено 15 758 осіб, з них отримали 1 дозу – 15 758 осіб", - йдеться у повідомленні.

Деталі

3 277 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 5 березня 2021 року в Україні.

"За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (360 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (1 470 щеплень), найменша – у Закарпатській області (284 щеплення)", - сказано у повідомленні.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:



Вінницька область – 220 щеплень;



Волинська область – 70 щеплень;



Дніпропетровська область – 310 щеплень;



Донецька область – 360 щеплень;



Житомирська область – 40 щеплень;



Закарпатська область – 40 щеплень;



Запорізька область – 80 щеплень;



Івано-Франківська область – 135 щеплень;



Київська область – 140 щеплень;



Кіровоградська область – 40 щеплень;



Луганська область – 163 щеплення;



Львівська область – 130 щеплень;



місто Київ – 100 щеплень;



Миколаївська область – 40 щеплень;



Одеська область – 240 щеплень;



Полтавська область – 80 щеплень;



Рівненська область – 150 щеплень;



Сумська область – 60 щеплень;



Тернопільська область – 260 щеплень;



Харківська область – 80 щеплень;



Херсонська область – 90 щеплень;



Хмельницька область – 50 щеплень;



Чернівецька область – 110 щеплень;



Чернігівська область – 30 щеплень;



Черкаська область – 259 щеплень.



Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield). У першій черзі вакцинації - медики та військові.

При цьому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вніс зміни до Дорожньої карти вакцинації, якими дозволено використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів із метою популяризації імунізації проти коронавірусної хвороби.

Зокрема, публічно вакцинувалися очільник МОЗ Максим Степанов, Президент України Володимир Зеленський, головний санлікар Віктор Ляшко. Щеплення вже зробили голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, голова Національної служби здоров’я України Андрій Віленський, деякі міські голови та голови обласних державних організацій.

Також 4 березня в прямому ефірі 10 добровольців — лікарі та відомі громадські діячі — зважилися на вакцинацію, щоб захистити своє життя і життя людей, які оточують, від коронавірусу.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

Ситуація з вакцинами від COVID-19 в Україні

Україна наприкінці грудня уклала контракт на поставку вакцини китайського виробника — Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 млн доз, з можливістю, як стверджують у МОЗ, відмовитися від угоди і повернути сплачені за неї державні гроші — а це трохи менше мільярда гривень — у разі непідтвердження її достатньої ефективності.

Угода України з Sinovac проводиться через компанію-посередника в Україні “Лекхім”, яку вибрав сам виробник. Раніше агентство Reuters з посиланням на лист імпортера повідомило, що “Лекхім” просив українську владу про дозвіл відкласти перші поставки вакцин до квітня, посилаючись на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і пізніше ухвалення українським парламентом спеціального закону про реєстрацію вакцин.

Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив 5 лютого, що Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. 22 лютого у МОЗ також вказали, що Степанов домовився про додаткові 5 млн доз вакцини Novavax.

Водночас Україна долучилася до глобальної ініціативи COVAX. Україна може отримати 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19 за ініціативою COVAX. Очікується, що безплатно.

На сьогодні відомо, що в Україну повинні поставити 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Окрім того очікується, що в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Наразі на реєстрацію в Україні подали вакцини проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac. Зареєстрували вже Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.