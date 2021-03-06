Число вакцинированных от COVID-19 в Украине превысило 15 тысяч

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"С начала кампании привито 15 758 человек, из них получили 1 дозу - 15 758 человек", - говорится в сообщении.

Детали

3277 человек привито против COVID-19 за сутки 5 марта 2021 года в Украине.

"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (284 прививки)", - сказано в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:



Винницкая область - 220 прививок;



Волынская область - 70 прививок;



Днепропетровская область - 310 прививок;



Донецкая область - 360 прививок;



Житомирская область - 40 прививок;



Закарпатская область - 40 прививок;



Запорожская область - 80 прививок;



Ивано-Франковская область - 135 прививок;



Киевская область - 140 прививок;



Кировоградская область - 40 прививок;



Луганская область - 163 прививки;



Львовская область - 130 прививок;



город Киев - 100 прививок;



Николаевская область - 40 прививок;



Одесская область - 240 прививок;



Полтавская область - 80 прививок;



Ровенская область - 150 прививок;



Сумская область - 60 прививок;



Тернопольская область - 260 прививок;



Харьковская область - 80 прививок;



Херсонская область - 90 прививок;



Хмельницкая область - 50 прививок;



Черновицкая область - 110 прививок;



Черниговская область - 30 прививок;



Черкасская область - 259 прививок.



Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield). В первой очереди вакцинации - медики и военные.

При этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов внес изменения в Дорожную карту вакцинации, которыми разрешено использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации против коронавирусной болезни.

В частности, публично вакцинировались глава Минздрава Максим Степанов, Президент Украины Владимир Зеленский, главный санврач Виктор Ляшко. Прививки уже сделали председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, председатель Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский, городские головы и председатели областных государственных организаций.

Также 4 марта в прямом эфире 10 добровольцев - врачи и известные общественные деятели - решились на вакцинацию, чтобы защитить свою жизнь и жизнь людей, окружающих, от коронавируса.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине

Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Соглашение Украины с Sinovac проводится через компанию-посредника в Украине "Лекхим", которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщило, что "Лекхим" просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и более позднего принятия украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также указали, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

На регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали уже Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.