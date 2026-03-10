Кількість постраждалих від авіаудару рф по Слов'янську зросла до 20
Київ • УНН
Росіяни скинули три авіабомби на центр міста, внаслідок чого загинули 4 людини. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, адмінбудівлю та 20 автомобілів.
Кількість постраждалих внаслідок авіаудару рф по Слов'янську на Донеччині збільшилася до 20 осіб, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у соцмережах, пише УНН.
Кількість поранених у Слов'янську зросла до 20, кількість загиблих не змінилася. Така інформація станом на 15:30
Він зазначив, що "сьогодні вранці росіяни скинули на місто 3 авіабомби - щонайменше 4 людини загинули".
За даними обласної прокуратури, серед 20 постраждалих "2 неповнолітніх".
У прокуратурі уточнили, що зранку ворог атакував житловий квартал у Слов’янську, скинувши на місто три "ФАБ-250" з УМПК.
Пошкоджено, за даними голови ОВА, 12 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю і 20 автівок.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюють.
Доповнення
Раніше було відомо про 4 загиблих та 16 поранених внаслідок атаки рф на Слов'янськ.
Як уточнив голова МВА Лях, "ворог наніс авіаудар трьома керованими авіабомбами по центральній частині міста" сьогодні вранці, біля 9:15.