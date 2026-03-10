Число пострадавших от авиаудара РФ по Славянску возросло до 20

Число пострадавших в результате авиаудара РФ по Славянску в Донецкой области увеличилось до 20 человек, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях, пишет УНН.

Число раненых в Славянске возросло до 20, число погибших не изменилось. Такая информация по состоянию на 15:30 - написал Филашкин.

Он отметил, что "сегодня утром россияне сбросили на город 3 авиабомбы - по меньшей мере 4 человека погибли".

По данным областной прокуратуры, среди 20 пострадавших "2 несовершеннолетних".

В прокуратуре уточнили, что утром враг атаковал жилой квартал в Славянске, сбросив на город три "ФАБ-250" с УМПК.

Повреждены, по данным главы ОВА, 12 многоэтажек, частный дом, админздание и 20 автомобилей.

Окончательные последствия обстрела устанавливаются.

Дополнение

Ранее было известно о 4 погибших и 16 раненых в результате атаки РФ на Славянск.

Как уточнил глава ГВА Лях, "враг нанес авиаудар тремя управляемыми авиабомбами по центральной части города" сегодня утром, около 9:15.