Кількість постраждалих в ході протестів в Каракасі наблизилося до 70
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Щонайменше 69 людей постраждало у вівторок у зіткненнях з підрозділами силових структур під час акцій протесту в Каракасі. Про це повідомило агентство EFE, передає УНН.
Раніше глава управління охорони здоров’я столичного муніципалітету Чакао Махія Санті розповіла журналістам про 50 постраждалих за день. За її словами, тільки у одного з них були вогнепальні поранення.
Зокрема, повідомлялось про щонайменш 11 затриманих.
Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив про початок “фінальної фази” повалення режиму Ніколаса Мадуро — операцію “Свобода”. Він записав відеозвернення до нації, закликаючи військових приєднається для повалення режиму Мадуро. Після звернення Гуайдо до військових у Венесуелі обмежили доступ до соцмереж.
На тлі цього, чинна влада Венесуела намагається зменшити антиурядові настрої вдвічі піднявши мінімальну зарплату в країні. Відтепер це майже 8 доларів.
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Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується гіперінфляцією і девальвацією національної валюти. У поточному році ситуацію ускладнило різке загострення протистояння між урядом і його політичними противниками. Лідер опозиції Хуан Гуайдо 23 січня оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість країн ЄС.
Чинний президент Ніколас Мадуро, у свою чергу, назвав подію спробою перевороту.
Зокрема, США наполягають на тому, щоб президент Венесуели Ніколас Мадуро залишив територію республіки. Про це заявив у вівторок в інтерв’ю телекомпанії CNN Помпео.
Йому було поставлено питання, яке послання він би направив Мадуро зараз.
“Заводьте літак”, — відповів Помпео.