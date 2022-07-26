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Кількість поранених через війну дітей зросла до 690

Кількість поранених через війну дітей зросла до 690

Київ • УНН

 • 93073 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну постраждали вже щонайменше 1048 дітей, з них 690 - поранені. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"Більше ніж 1048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 26 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 690", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 363, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 25 липня внаслідок обстрілу ворогом міста Красногорівка Донецької області отримала поранення 5-річна дівчинка.

Також 25 липня внаслідок вибуху російського безпілотника у селі Дубове Ковельського району Волинської області отримали тілесні ушкодження 16-річний хлопець та дівчатка 8 та 16 років.

Доповнення

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф, як повідомляється, пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

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