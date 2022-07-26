Число раненых из-за войны детей возросло до 690

Цитата

"Более 1048 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 26 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 358. Возросло количество раненых - более 690", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 363, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 25 июля в результате обстрела врагом города Красногоровка Донецкой области получила ранение 5-летняя девочка.

Также 25 июля в результате взрыва российского беспилотника в селе Дубово Ковельского района Волынской области получили телесные повреждения 16-летний парень и девочки 8 и 16 лет.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.