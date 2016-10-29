Кількість політв'язнів у Росії подвоїлася за рік - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кількість політичних в'язнів у Росії за рік збільшилася більш ніж удвічі - з 50 до 102 осіб. Про це повідомляє правозахисний центр "Меморіал", передає УНН.
"Якщо рік тому в нашому списку політв'язнів було 50 людей, то сьогодні в обох списках разом - 102 людини. Кількість політв'язнів навіть в наших списках, що не претендують на повноту, таким чином, серйозно зросла", - йдеться у повідомленні.
Правозахисники зазначили, що під політв'язнями розуміються люди, які відбувають покарання, пов'язане з позбавленням волі, і ті, до кого як запобіжний захід застосовано тримання під вартою або домашній арешт.
"Меморіал" цього року опублікував два списки. "Список людей, позбавлених волі в зв'язку з реалізацією права на свободу віросповідання, і список всіх інших політв'язнів", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, українці О.Сенцов і О.Кольченко були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за звинуваченням у підготовці терактів у Криму. Обидва українці свою провину заперечили. Правозахисний рух “Меморіал” визнав їх політв’язнями.