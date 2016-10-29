Количество политзаключенных в России удвоилось за год - правозащитники

"Если год назад в нашем списке политзаключенных было 50 человек, то сегодня в обоих списках вместе - 102 человека. Количество политзаключенных даже в наших списках, которые не претендуют на полноту, таким образом, серьезно возросло", - говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что под политзаключенными понимаются люди, которые отбывают наказание, связанное с лишением свободы, и те, кому в качестве меры пресечения применено содержание под стражей или домашний арест.

"Мемориал" в этом году опубликовал два списка. "Список людей, лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, и список всех других политзаключенных", - говорится в сообщении.