Количество политзаключенных в России удвоилось за год - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Количество политических заключенных в России за год увеличилось более чем вдвое - с 50 до 102 человек. Об этом сообщает правозащитный центр "Мемориал", передает УНН.
"Если год назад в нашем списке политзаключенных было 50 человек, то сегодня в обоих списках вместе - 102 человека. Количество политзаключенных даже в наших списках, которые не претендуют на полноту, таким образом, серьезно возросло", - говорится в сообщении.
Правозащитники отметили, что под политзаключенными понимаются люди, которые отбывают наказание, связанное с лишением свободы, и те, кому в качестве меры пресечения применено содержание под стражей или домашний арест.
"Мемориал" в этом году опубликовал два списка. "Список людей, лишенных свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания, и список всех других политзаключенных", - говорится в сообщении.