Кількість пасажиропотоку на адмінлінії з Кримом за рік суттєво зменшилась – ДПСУ
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 25 січня. УНН. Протягом 2016 року прикордонники спостерігали суттєве зменшення пасажиропотоку в обох напрямках через контрольні пункти в’їзду-виїзду “Чонгар”, “Каланчак”, “Чаплинка”. Про це повідомив під час прес-конференції по результатам роботи минулого року перший заступник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ Олег Бурда, передає кореспондент УНН.
“На пунктах в’їду—виїзду в порівнянні з 2015 роком у 2016 відмічається зменшення пропускних операцій, як осіб, так і транспортних засобів. Відповідно громадян на 14% менше, а транспортних засобів на 35% менше”, — заначив О.Бурда.
Також О.Бурда зазначив, що ситуація на адмінлінії з Кримом залишається напруженою. В транспортних засобах та сумках пішоходів прикордонники знайшли ряд незаконних предметів.
“За 2016 рік виявлено понад 30 одиниць зброї, більше 850 шт. боєприпасів, 400 г вибухівки, 700 г наркотичних засобів, припинено у 315 випадках переміщення товарів на загальну суму понад 6 мільйонів гривень”, — додав О.Бурда.