Количество пассажиропотока на админгранице с Крымом за год существенно уменьшилось - ГПСУ
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 25 января. УНН. В течение 2016 года пограничники наблюдали существенное уменьшение пассажиропотока в обоих направлениях через контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка". Об этом сообщил во время пресс-конференции по результатам работы прошлого года первый заместитель начальника Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ Олег Бурда, передает корреспондент УНН.
"На пунктах въеду-выезда по сравнению с 2015 годом в 2016 году отмечается снижение пропускных операций, как людей, так и транспортных средств. Согласно граждан на 14% меньше, а транспортных средств на 35% меньше ", - заначив О.Бурда.
Также О.Бурда отметил, что ситуация на админлинии с Крымом остается напряженной. В транспортных средствах и сумках пешеходов пограничники нашли ряд незаконных предметов.
"За 2016 год выявлено более 30 единиц оружия, более 850 шт. боеприпасов, 400 г взрывчатки, 700 г наркотических средств, прекращено в 315 случаях перемещения товаров на общую сумму более 6 млн. гривен ", - добавил О.Бурда.