Количество пассажиропотока на админгранице с Крымом за год существенно уменьшилось - ГПСУ

"На пунктах въеду-выезда по сравнению с 2015 годом в 2016 году отмечается снижение пропускных операций, как людей, так и транспортных средств. Согласно граждан на 14% меньше, а транспортных средств на 35% меньше ", - заначив О.Бурда.

Также О.Бурда отметил, что ситуация на админлинии с Крымом остается напряженной. В транспортных средствах и сумках пешеходов пограничники нашли ряд незаконных предметов.

"За 2016 год выявлено более 30 единиц оружия, более 850 шт. боеприпасов, 400 г взрывчатки, 700 г наркотических средств, прекращено в 315 случаях перемещения товаров на общую сумму более 6 млн. гривен ", - добавил О.Бурда.