Кількість апаратів ШВЛ по Україні складає близько 3,7 тисяч – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кількість апаратів штучної вентиляції легень по Україні складає близько 3,7 тисяч штук, а кількість ліжок з підведеним киснем – 9,5 тисяч. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Загалом по країні близько 34 тисяч ліжок, які виділені під хворих під COVID-19. Ми суттєво наростили кількість апаратів ШВЛ, якщо зараз ми розглядаємо всі без виключення наші лікарні, які виділені під лікування хворих на COVID-19, то кількість апаратів ШВЛ близько 3,7 тис. штук по Україні”, - сказав Степанов.
Також він додав, що суттєво наростили кількість ліжок з підведеним киснем. Наразі по країні їх кількість сягає 9,5 тисяч.
“Ми вважаємо, що цю кількість треба збільшувати”, - додав Степанов.
Нагадаємо, як повідомляли в МОЗ раніше, за весь час пандемії Україна вдвічі наростила потужності для боротьби з COVID-19. Це стосується і ліжкомісць у лікарнях, і медичного устаткування: апаратів ШВЛ та підведення кисню.
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