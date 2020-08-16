Количество аппаратов ИВЛ по Украине составляет около 3 700 - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Количество аппаратов искусственной вентиляции легких по Украине составляет около 3700 штук, а количество коек с подведенным кислородом - 9500. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"В целом по стране около 34 тысяч коек, выделенных под больных во COVID-19. Мы существенно нарастили количество аппаратов ИВЛ, если сейчас мы рассматриваем все без исключения наши больницы, выделенные под лечение больных COVID-19, то количество аппаратов ИВЛ около 3,7 тыс. штук по Украине", - сказал Степанов.
Также он добавил, что существенно нарастили количество коек с подведенным кислородом. Сейчас по стране их количество достигает 9500.
"Мы считаем, что это количество надо увеличивать", - добавил Степанов.
Напомним, как сообщали в Минздраве ранее, за все время пандемии Украины вдвое нарастила мощности для борьбы с COVID-19. Это касается и койкомест в больницах, и медицинского оборудования: аппаратов ИВЛ и подведения кислорода.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НСЗУ придумали новый способ, как "убить" инфекционные больницы в разгар пандемии