Україна за час пандемії вдвічі наростила потужності для боротьби з COVID-19 - Степанов

“Учора я провів чергову селекторну нараду з керівниками департаментів охорони здоров’я всіх областей, керівниками робіт по подоланню COVID-19. Ми проговорювали перш за все готовність системи надавати меддопомогу. Йшлося про забезпечення необхідним обладнанням. Кількість апаратів штучної вентиляції легенів ми збільшили майже на тисячу за цей період. Говорили про забезпечення киснем ліжок, особливо в лікарнях другої хвилі. Ми зараз розгортаємо по всій країні, буде готовність 230 ліжок. У деяких областях ми почали їх вже додавати. В усіх лікарнях у нас 1700 апаратів ШВЛ, ми збільшуємо кількість підведеного кисню”, — розповів Степанов.

Він зазначив, що підведення кисню надважливе, адже велика кількість хворих потребує саме кисневої терапії.

“Ми за весь час пандемії наростили ці потужності вдвічі, і зараз ми і далі будемо нарощувати”, — резюмував очільник МОЗ.

Нагадаємо, що в Україні за місяць стрімко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19.