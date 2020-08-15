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В Україні за місяць стрімко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19

В Україні за місяць стрімко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. За останній місяць в Україні стрімко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19. Станом на 15 липня у лікарнях з коронавірусом перебували 3935 людей, а вже за місяць – 5754. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

“У нас в Україні черговий антирекорд по кількості захворілих — 1847 осіб, які захворіли за минулу добу. З них 106 дітей та 59 медичних працівників. Було госпіталізовано 333 людей. Якщо порівняти ці цифри з тим, що в нас було місяць тому... Я вам наведу цифри, 15 липня у нас в лікарнях з COVID-19 перебували 3935 людей, а на сьогоднішній день 5754 людини. За місяць кількість людей, які одночасно лікуються в умовах стаціонару, є зараз +1819. Це той випадок, коли ми бачимо різке зростання. Не тільки захворюваності, а й тяжкий перебіг хвороб, адже в лікарнях перебувають саме такі люди”, — розповів Степанов.

Так, за останню добу було зафіксовано 33 летальних випадків. При цьому одужало 633 людини. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 89 719 людей.

“З них 6199 дітей та 9629 медичних працівників. Загалом одужало за весь час пандемії 47 430 пацієнтів, летальних випадків 2044”, — повідомив Степанов.

Нагадаємо, що в Україні вже 89,7 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 1847.

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