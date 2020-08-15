В Україні вже 89,7 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1847

Так, з 89 719 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 847 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 044 людини, з них 33 - за останню добу.

Дані про одужалих поки не оновлені, станом на 14 серпня одужали від хвороби 46 797 людей.

Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у світі сягнула 21 млн осіб, понад 761 тисяча - загинули.