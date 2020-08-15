В Україні вже 89,7 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 1847
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В Україні на 9 годину 15 серпня зафіксовано вже майже 90 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - новий антирекорд у понад 1,8 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 89 719 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 847 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 044 людини, з них 33 - за останню добу.
Дані про одужалих поки не оновлені, станом на 14 серпня одужали від хвороби 46 797 людей.
Нагадаємо, кількість інфікованих COVID-19 у світі сягнула 21 млн осіб, понад 761 тисяча - загинули.