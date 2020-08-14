Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі сягнула 21 млн осіб, понад 761 тисяча - загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила в п’ятницю 21 млн. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральних і місцевих властей, пише УНН.
За даними організації, кількість інфікованих зараз становить 21 025 016, померло 761 619 осіб, видужали 13 047 560. Найбільше випадків зараження (5 292 711) зафіксовано у США. Далі йдуть Бразилія (3 224 876) і Індія (2 461 190).
Також додамо, що в Україні на даний момент 87 872 випадки інфікування COVID-19, 1732 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 сьогодні — це антирекорд за кількістю нових хворих на добу.