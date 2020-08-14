Пандемия: число инфицированных COVID-19 в мире достигло 21 млн человек, более 761 тысячи - погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 21 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, пишет УНН.
По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 21 025 016, умерли 761 619 человек, выздоровели 13 047 560. Больше всего случаев заражения (5 292 711) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 224 876) и Индия (2 461 190).
Также добавим, что в Украине на данный момент 87 872 случая инфицирования COVID-19, 1732 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 сегодня — это антирекорд по количеству новых больных в сутки.