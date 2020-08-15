В Украине уже 89,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1847
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине на 9 часов 15 августа зафиксировано уже почти 90 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 1,8 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 89 719 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1847 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 044 человека, из них 33 - за последние сутки.
Данные о выздоровевших пока не обновлены, по состоянию на 14 августа выздоровели от болезни 46 797 человек.
Напомним, количество инфицированных COVID-19 в мире достигло 21 млн человек, более 761 тысячи - погибли.