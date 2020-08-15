В Украине за месяц стремительно возросло число госпитализированных с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. За последний месяц в Украине стремительно выросло количество госпитализированных с COVID-19. По состоянию на 15 июля в больницах с коронавирусом находились 3935 человек, а уже через месяц - 5754. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
"У нас в Украине очередной антирекорд по количеству заболевших - 1847 заболевших за прошедшие сутки. Из них 106 детей и 59 медицинских работников. Были госпитализированы 333 человек. Если сравнить эти цифры с тем, что у нас было месяц назад... Я вам приведу цифры, 15 июля у нас в больницах с COVID-19 находились 3935 человек, а на сегодняшний день 5754 человека. За месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, сейчас +1819. Это тот случай, когда мы видим резкий рост. Не только заболеваемости, но и тяжелое течение болезни, ведь в больницах находятся именно такие люди", - рассказал Степанов.
Так, за последние сутки было зафиксировано 33 летальных случаев. При этом выздоровели 633 человека. Всего за все время пандемии в Украине заболело 89 719 человек.
"Из них 6199 детей и 9629 медицинских работников. В общем выздоровели за все время пандемии 47 430 пациентов, летальных случаев 2044", - сообщил Степанов.
Напомним, что в Украине уже 89,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1847.