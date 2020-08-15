В Украине за месяц стремительно возросло число госпитализированных с COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89139 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103072 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128512 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108330 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128521 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101490 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102263 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104085 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Украине за месяц стремительно возросло число госпитализированных с COVID-19

В Украине за месяц стремительно возросло число госпитализированных с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19298 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. За последний месяц в Украине стремительно выросло количество госпитализированных с COVID-19. По состоянию на 15 июля в больницах с коронавирусом находились 3935 человек, а уже через месяц - 5754. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"У нас в Украине очередной антирекорд по количеству заболевших - 1847 заболевших за прошедшие сутки. Из них 106 детей и 59 медицинских работников. Были госпитализированы 333 человек. Если сравнить эти цифры с тем, что у нас было месяц назад... Я вам приведу цифры, 15 июля у нас в больницах с COVID-19 находились 3935 человек, а на сегодняшний день 5754 человека. За месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, сейчас +1819. Это тот случай, когда мы видим резкий рост. Не только заболеваемости, но и тяжелое течение болезни, ведь в больницах находятся именно такие люди", - рассказал Степанов.

Так, за последние сутки было зафиксировано 33 летальных случаев. При этом выздоровели 633 человека. Всего за все время пандемии в Украине заболело 89 719 человек.

"Из них 6199 детей и 9629 медицинских работников. В общем выздоровели за все время пандемии 47 430 пациентов, летальных случаев 2044", - сообщил Степанов.

Напомним, что в Украине уже 89,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1847.

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