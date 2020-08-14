У НСЗУ придумали новий спосіб, як "вбити" інфекційні лікарні у розпал пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Національна служба здоров'я України переглянула принципи виділення грошей на лікувальні установи: тепер інфекційні відділення отримують виплати в повному обсязі, якщо регулярно вводять в роботу нові апарати ШВЛ, при цьому не враховуються ті апарати, що вже введені в експлуатацію, навіть якщо їх достатня кількість. Про це повідомляють українські лікарі, пише УНН.
Зокрема, детально ситуацію описує головлікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.
"Отримали попередній рахунок (не гроші) за липень від НСЗУ. Коли будуть і чи будуть гроші - ніхто чітко відповісти не може. Він менше на 200 тисяч, ніж рахунок за червень, при збільшеній майже в три рази кількості хворих, кількості хворих, які пройшли через ШВЛ і реанімацію, що різко збільшилася.
Там придумали нову "фішку": якщо ти кожен місяць не вводиш в експлуатацію (не купуєш) новий апарат ШВЛ, у тебе падає кількість виділених коштів", - повідомила Федорова.
Лікар повідомляє, що це в той момент, коли стало більше тяжких хворих з коронавірусною хворобою і більша кількість пацієнтів, які потребують ШВЛ.
"У мене 32 апарати ШВЛ, 32!!! 88 точок кисневих! 60 балонів кисню + 3 циліндри летять за 3 дні! (Спасибі, "Нібулон", "Зоря-Машпроект" - без вас померлих було б на порядок-два-три більше).
Покажіть в Україні лікарню з такою кількістю кисневих точок і апаратів! З Одеси приїжджають "забити палату" на випадок корони, кажуть, ми знаємо, мовляв, що у вас найкрутіше лікуватися. Питання до НСЗУ: про що ви ?? Вони всі введені в експлуатацію !!! Вводились відразу. З "коліс". Більше нам не потрібно. Так за що ви караєте нас? За те, що вирішили питання з апаратами і киснем блискавично, завдяки спонсорам? За те, що виживали і виживають люди? А ось якщо б у мене було 2 апарати і кожен місяць я вводила в експлуатацію по 1-2, ми б отримували гроші! Логіка НСЗУ - нехай вмирають? Логіка НСЗУ - більше лікуєш і успішно, менше отримаєш. До речі, повторюю для тих, кому ввижається, що ми навмисно ставимо діагноз: хворих більше - грошей менше, зараз так", - пояснила ситуацію лікар.
Вона зазначила, що НСЗУ - це служба коефіцієнтів, а не показників.
"У країні епідемії, зі зростаючими кожен день випадками особливо небезпечної інфекції, штучно банкрутувати інфекційні стаціонари - ви в своєму розумі? "Садіть" назад на субвенцію, зобов'язуйте "рявком" зверху розщедрюватися обласні бюджети, вчасно, а не після невиплати зарплат по 2 місяці, підвищуйте ставки - робіть що-небудь! "Вбити" інфекційну службу просто, відновлювати довго і дорого. Ну ось така у нас область - не виділяють нам на зарплати з бюджету, проблема у нас виділити вчасно", - написала Федорова.
За словами лікаря, ситуація зараз ускладнюється і тим, що з обласного бюджету фінансування не виділяється. І лікарів підтримують лише слова подяки людей, які видужали.
Федорову в її позиції підтримала і лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"І навіщо цей абирвалг у нашій бідній країні у вигляді НСЗУ, що вимагає на своє утримання величезні суми, бо себе улюблених зарплатами не обділиш, не зовсім зрозуміло, вірніше, зовсім незрозуміло... А ви працюйте, як хочете... І, звичайно, якщо не купив хоча б один ШВЛ в місяць, значить, лікарня не потрібна..." - написала Голубовська.
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