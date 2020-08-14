У НСЗУ придумали новий спосіб, як "вбити" інфекційні лікарні у розпал пандемії

Зокрема, детально ситуацію описує головлікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова.

"Отримали попередній рахунок (не гроші) за липень від НСЗУ. Коли будуть і чи будуть гроші - ніхто чітко відповісти не може. Він менше на 200 тисяч, ніж рахунок за червень, при збільшеній майже в три рази кількості хворих, кількості хворих, які пройшли через ШВЛ і реанімацію, що різко збільшилася.

Там придумали нову "фішку": якщо ти кожен місяць не вводиш в експлуатацію (не купуєш) новий апарат ШВЛ, у тебе падає кількість виділених коштів", - повідомила Федорова.

Лікар повідомляє, що це в той момент, коли стало більше тяжких хворих з коронавірусною хворобою і більша кількість пацієнтів, які потребують ШВЛ.

"У мене 32 апарати ШВЛ, 32!!! 88 точок кисневих! 60 балонів кисню + 3 циліндри летять за 3 дні! (Спасибі, "Нібулон", "Зоря-Машпроект" - без вас померлих було б на порядок-два-три більше).

Покажіть в Україні лікарню з такою кількістю кисневих точок і апаратів! З Одеси приїжджають "забити палату" на випадок корони, кажуть, ми знаємо, мовляв, що у вас найкрутіше лікуватися. Питання до НСЗУ: про що ви ?? Вони всі введені в експлуатацію !!! Вводились відразу. З "коліс". Більше нам не потрібно. Так за що ви караєте нас? За те, що вирішили питання з апаратами і киснем блискавично, завдяки спонсорам? За те, що виживали і виживають люди? А ось якщо б у мене було 2 апарати і кожен місяць я вводила в експлуатацію по 1-2, ми б отримували гроші! Логіка НСЗУ - нехай вмирають? Логіка НСЗУ - більше лікуєш і успішно, менше отримаєш. До речі, повторюю для тих, кому ввижається, що ми навмисно ставимо діагноз: хворих більше - грошей менше, зараз так", - пояснила ситуацію лікар.

Вона зазначила, що НСЗУ - це служба коефіцієнтів, а не показників.

"У країні епідемії, зі зростаючими кожен день випадками особливо небезпечної інфекції, штучно банкрутувати інфекційні стаціонари - ви в своєму розумі? "Садіть" назад на субвенцію, зобов'язуйте "рявком" зверху розщедрюватися обласні бюджети, вчасно, а не після невиплати зарплат по 2 місяці, підвищуйте ставки - робіть що-небудь! "Вбити" інфекційну службу просто, відновлювати довго і дорого. Ну ось така у нас область - не виділяють нам на зарплати з бюджету, проблема у нас виділити вчасно", - написала Федорова.

За словами лікаря, ситуація зараз ускладнюється і тим, що з обласного бюджету фінансування не виділяється. І лікарів підтримують лише слова подяки людей, які видужали.

Федорову в її позиції підтримала і лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

"І навіщо цей абирвалг у нашій бідній країні у вигляді НСЗУ, що вимагає на своє утримання величезні суми, бо себе улюблених зарплатами не обділиш, не зовсім зрозуміло, вірніше, зовсім незрозуміло... А ви працюйте, як хочете... І, звичайно, якщо не купив хоча б один ШВЛ в місяць, значить, лікарня не потрібна..." - написала Голубовська.

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