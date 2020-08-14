В НСЗУ придумали новый способ, как “убить” инфекционные больницы в разгар пандемии

В частности, детально ситуацию описывает главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

“Получили предварительный счет (не деньги) за июль от НСЗУ. Когда будут и будут ли деньги - никто внятно ответить не может. Он меньше на 200 тысяч, чем счет за июнь, при возросшем почти в три раза количестве больных, резко увеличившемся количестве больных, прошедших через ИВЛ и реанимацию.

Там придумали новую "фишку“: если ты каждый месяц не вводишь в эксплуатацию (не покупаешь) новый аппарат ИВЛ, у тебя падает число выделенных средств”, — сообщила Федорова.

Врач сообщает, что это в тот момент, когда стало больше тяжелых больных с коронавирусной болезнью и большее число пациентов, нуждающихся в ИВЛ.

“У меня 32 аппарата ИВЛ, 32!!! 88 точек кислородных! 60 баллонов кислорода + 3 цилиндра улетают за 3 дня! (Спасибо, "Нибулон“, "Заря-Машпроект“ — без вас умерших было бы на порядок-два-три больше).

Покажите в Украине больницу с таким количеством кислородных точек и аппаратов! Из Одессы приезжают "забить палату“ на случай короны, говорят, мы знаем, мол, что у вас круче всего лечиться. Вопрос к НСЗУ: о чем вы?? Они все введены в эксплуатацию!!! Вводились сразу. С "колёс“. Больше нам не нужно. Так за что вы наказываете нас? За то, что решили вопрос с аппаратами и кислородом молниеносно, благодаря спонсорам? За то, что выживали и выживают люди? А вот если б у меня было 2 аппарата и каждый месяц я вводила в эксплуатацию по 1-2, мы б получали деньги! Логика НСЗУ — пусть умирают? Логика НСЗУ — больше лечишь и успешно, меньше получишь. Кстати, повторяю для тех, кому мерещится, что мы намеренно ставим диагноз: больных больше — денег меньше, сейчас так”, — пояснила ситуацию врач.

Она отметила, что НСЗУ — это служба коэфициентов, а не показателей.

“В стране эпидемии, с растущими каждый день случаями особо опасной инфекции, искусственно банкротить инфекционные стационары — вы в своем уме? "Садите“ обратно на субвенцию, обязуйте "рявком“ сверху раскошеливаться областные бюджеты, вовремя, а не после невыплаты зарплат по 2 месяца, повышайте ставки - делайте что-нибудь! "Убить“ инфекционную службу просто, восстанавливать долго и дорого. Ну вот такая у нас область — не выделяют нам на зарплаты из бюджета, проблема у нас выделить вовремя”, — написала Федорова.

По словам врача, ситуация сейчас осложняется и тем, что из областного бюджета финансирование не выделяется. И врачей поддерживают только слова благодарности выздоровевших людей.

Федорову в ее позиции поддержала и врач-инфекционист Ольга Голубовская.

“И зачем этот абырвалг в нашей нищей стране в виде НСЗУ, требующей на своё содержание огромные суммы, ибо себя любимых зарплатами не обделишь, не совсем понятно, вернее, совсем непонятно... А вы работайте, как хотите... И, конечно, если не купил хотя бы один ИВЛ в месяц, значит, больница не нужна...” - написала Голубовская.

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