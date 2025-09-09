$41.250.03
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 760 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 3328 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 34758 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 61212 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54199 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 34163 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29418 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28218 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40126 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
15:59 • 758 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 61211 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 54199 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
Кіберспортивна команда "Favbet Team" підписали нового гравця

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Українська кіберспортивна організація FAVBET Team поповнила склад Counter-Strike 2, підписавши 24-річного снайпера Кирила "s4ltovsk1yy" Литвинова. Команда повністю укомплектована перед осінніми турнірами 2025 року.

Кіберспортивна команда "Favbet Team" підписали нового гравця

Українська кіберспортивна організація FAVBET Team офіційно оголосила про поповнення свого складу з Counter-Strike 2. Новим гравцем команди став 24-річний снайпер Кирило "s4ltovsk1yy" Литвинов. Прихід s4ltovsk1yy дозволив FAVBET Team укомплектувати повний склад із п’яти гравців напередодні осінніх турнірів 2025 року, передає УНН.

Кирило "s4ltovsk1yy" Литвинов розпочав професійну кар’єру у 2019 році та з того часу встиг пограти за Esports Club Kyiv, IKLA та ENEIDA. Має в активі низку перемог на турнірах рівня C-Tier і B-Tier, у тому числі в онлайн-лізі United21 Season 30 та Forward Cup.

Після підписання Литвинова склад FAVBET Team налічує п’ять основних гравців. Крім нього в оновленому ростері продовжать виступати Владислав "bondik" Нечипорчук, Олександр "Smash" Турчин, Євген "j3kie" Сергачов та Макс "Marix" Кюгенер, які складали кістяк команди протягом останнього року.

s4ltovsk1yy заповнює вакантне місце у складі після нещодавнього переходу Даниїла "t3ns1on" Кашури до запасу, тож тепер колектив укомплектований повністю.

У поточному сезоні 2025 року FAVBET Team продовжує демонструвати прогрес на змаганнях міжнародного рівня. В лютому команда виборола 1-е місце на турнірі United21 Season 26, а також взяла участь у ESL Challenger League Season 49: Europe, де увійшли до топ-10 найкращих команд за підсумками сезону.

Попереду FAVBET Team очікують виступи в низці ліг та турнірів восени 2025 року. Зокрема, команда готується до онлайн-турнірів  European Pro League Series 2 та ESL Challenger League Season 50: Europe – Cup 2, що стартують 6-8 вересня.

Титульним партнером FAVBET Team  продовжує бути українська компанія FAVBET, що підтримує команду з моменту заснування у 2024 році.

Лілія Подоляк

СуспільствоСпорт
Європа