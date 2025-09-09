$41.250.03
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 1038 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 3470 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 34837 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 61327 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 54252 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 34194 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29437 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28234 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40145 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Киберспортивная команда "Favbet Team" подписала нового игрока

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Украинская киберспортивная организация FAVBET Team пополнила состав Counter-Strike 2, подписав 24-летнего снайпера Кирилла "s4ltovsk1yy" Литвинова. Команда полностью укомплектована перед осенними турнирами 2025 года.

Киберспортивная команда "Favbet Team" подписала нового игрока

Украинская киберспортивная организация FAVBET Team официально объявила о пополнении своего состава по Counter-Strike 2. Новым игроком команды стал 24-летний снайпер Кирилл "s4ltovsk1yy" Литвинов. Приход s4ltovsk1yy позволил FAVBET Team укомплектовать полный состав из пяти игроков накануне осенних турниров 2025 года, передает УНН.

Кирилл "s4ltovsk1yy" Литвинов начал профессиональную карьеру в 2019 году и с тех пор успел поиграть за Esports Club Kyiv, IKLA и ENEIDA. В его активе ряд побед на турнирах уровня C-Tier и B-Tier, в том числе в онлайн-лиге United21 Season 30 и Forward Cup.

После подписания Литвинова состав FAVBET Team насчитывает пять основных игроков. Кроме него, в обновлённом ростере продолжат выступать Владислав "bondik" Нечипорчук, Александр "Smash" Турчин, Евгений "j3kie" Сергачёв и Макс "Marix" Кюгенер, которые составляли костяк команды на протяжении последнего года.

s4ltovsk1yy закрывает вакантное место в составе после недавнего перехода Даниила "t3ns1on" Кашуры в запас, так что теперь коллектив полностью укомплектован.

В текущем сезоне 2025 года FAVBET Team продолжает демонстрировать прогресс на соревнованиях международного уровня. В феврале команда завоевала 1-е место на турнире United21 Season 26, а также приняла участие в ESL Challenger League Season 49: Europe, где вошла в топ-10 лучших команд по итогам сезона.

Впереди FAVBET Team ждут выступления в ряде лиг и турниров осенью 2025 года. В частности, команда готовится к онлайн-турнирам European Pro League Series 2 и ESL Challenger League Season 50: Europe – Cup 2, которые стартуют 6–8 сентября.

Титульным партнером FAVBET Team продолжает оставаться украинская компания FAVBET, поддерживающая команду с момента основания в 2024 году.

Лилия Подоляк

