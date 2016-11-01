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КіберНіж на захисті чоловічого здоров’я: досвід Латвії

Київ • УНН

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У Латвії близько 85% пацієнтів після лікування раку простати КіберНожем, не втрачають своє чоловіче здоров'я тоді як після традиційної хірургічної операції імпотенція спостерігається в 25-100% випадків

КіберНіж на захисті чоловічого здоров’я: досвід Латвії

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні захворювання на рак простати “посідає” друге місце за частотою онкологічних захворювань у чоловіків у Латвії. Такі дані оприлюднені Центром стереотаксичної радіохірургії Сігулда, передає УНН.

В Україні ситуація із показниками цієї хвороби у чоловіків — не краща.

Так, за даними Національного інституту раку, кількість випадків захворювання на рак простати у чоловіків з кожним роком зростає.

За останні 10 років (2003-2013 рр.) рівень захворюваності на рак простати серед чоловіків зріс на 56,4%.

Показник смертності від цієї патології за 10 років в Україні підвищився на 28,9% і склав 17,4 на 100 тис. населення.

Характер розвитку онкоепідеміологічного процесу в нашій країні свідчить про те, що в найближчі 10 років рівень захворюваності на рак передміхурової залози зросте в 2 рази, а смертності — в 1,6 рази.

КіберНіж на захисті чоловічого здоров’я: досвід Європи

З 2015 року в Центрі стереотаксичної радіохірургії при Сигулдській лікарні (Латвія) доступний сучасний неінвазивний метод — роботизована стереотаксична радіохірургія, який дозволяє знищити рак простати на початковій стадії захворювання. Так, у Сигулді для лікування раку цього захворювання використовують робот новітнього покоління CyberKnife M6.

І хоча в назві цього робота використані слова “хірургія” і “ніж”, використання технології CyberKnife дозволяє обійтися без втручання ножа, без анестезії та втрати крові.

Переваги методу терапії КіберНожем:

— під час його використання здорові тканини і органи, що розташовані поруч, є надійно захищеними

— після процедури у пацієнтів зазвичай спостерігається менше ускладнень; їх рівень життя вищий, ніж у пацієнтів після хірургічних операцій.

— у порівнянні з традиційним випроміненням, цикл якого зазвичай займає до восьми тижнів, у пацієнту необхідно пройти процедуру всього п’ять разів ( одна така процедура триває 45 хвилин).

— під час курсу лікування практично не порушується звичний спосіб життя пацієнта: під час терапії пацієнт не відчуває ні болю, ні холоду, ні жару. Він не прикутий до лікарняного ліжка і може відправлятися додому відразу після кожної процедури.

І, найголовніше, у Латвії, як зазначають лікарі, близько 85% пацієнтів після лікування раку простати КіберНожем, не втрачають своє чоловіче здоров’я тоді як після традиційної хірургічної операції імпотенція спостерігається в 25-100% випадків.

Використання КіберНожа: досвід України

Якщо говорити про провідні клініки України, то ми, по суті, перебуваємо на тому ж рівні, що і країни Європи.

До прикладу, в Україні КіберНіж з’явився у 2009 році. Це стало подією фактично всеукраїнського масштабу, оскільки сам прилад дуже коштовний і потребує спеціально навчених фахівців для роботи на ньому.

Так, на сьогодні КіберНіж працює в одній з українських клінік — Клініка Спіженко.

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем, переконують лікарі, поза сумнівами. Адже, цей метод працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на рокові пухлини, а не на весь організм хворого.

Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.

Станом на сьогодні, вже можна говорити про більш ніж 200 000 хворих у всьому світі, що вилікувалися від раку за допомогою саме КіберНожа.

Загалом же, Україна, якщо і пасе задніх сьогодні в питаннях запровадження скринінгових програма, що сприяють ранньому виявленню ракових захворювань, то в питаннях наявності висококваліфікованих онкофахівців і лікарень — має дуже поважні позиції.

Тож, як свідчить досвід сучасної онкології, побороти рак та жити повноцінно — можливо! Більше того — це можливо і в Україні. Варто лишень бути пильними до свого здоров’я і не нехтувати рекомендаціями лікарів щодо регулярних медичних обстежень.

Медики допомагають людині зберегти здоров’я лише тоді, коли людина сама його береже, дослухаючись до свого організму і вчасно реагуючи на його потреби і проблеми.

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