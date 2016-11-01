КиберНож на защите мужского здоровья: опыт Латвии

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня заболевание раком простаты "занимает" второе место по частоте онкологических заболеваний у мужчин в Латвии. Такие данные обнародованы Центром стереотаксической радиохирургии Сигулда, передает УНН.

В Украине ситуация с показателями этой болезни у мужчин - не лучше.

Так, по данным Национального института рака, число случаев заболевания раком простаты у мужчин с каждым годом растет.

За последние 10 лет (2003-2013 гг.) уровень заболеваемости раком простаты среди мужчин вырос на 56,4%.

Показатель смертности от этой патологии за 10 лет в Украине повысился на 28,9% и составил 17,4 на 100 тыс. населения.

Характер развития онкоэпидемиологичного процесса в нашей стране свидетельствует о том, что в ближайшие 10 лет уровень заболеваемости раком предстательной железы возрастет в 2 раза, а смертности - в 1,6 раза.

КиберНож на защите мужского здоровья: опыт Европы

С 2015 года в Центре стереотаксической радиохирургии при Сигулдского больницы (Латвия) доступен современный неинвазивный метод - роботизированная стереотаксическая радиохирургия, которая позволяет уничтожить рак простаты в начальной стадии заболевания. Так, в Сигулде для лечения рака этого заболевания используют робот нового поколения CyberKnife M6.

И хотя в названии этого робота использованы слова "хирургия" и "нож", использование технологии CyberKnife позволяет обойтись без вмешательства ножа, без анестезии и потери крови.

Преимущества метода терапии КиберНожом:

- При его использовании здоровые ткани и органы, расположенные рядом, являются надежно защищенными

- После процедуры у пациентов обычно наблюдается меньше осложнений; их уровень жизни выше, чем у пациентов после хирургических операций.

- По сравнению с традиционным излучением, цикл которого обычно занимает до восьми недель, пациенту необходимо пройти процедуру всего пять раз (одна такая процедура длится 45 минут).

- Во время курса лечения практически не нарушается привычный образ жизни пациента: при терапии пациент не чувствует ни боли, ни холода, ни жары. Он не прикован к больничной койке и может отправляться домой сразу после каждой процедуры.

И, самое главное, в Латвии, как отмечают врачи, около 85% пациентов после лечения рака простаты КиберНожом, не теряют свое мужское здоровье тогда как после традиционной хирургической операции импотенция наблюдается в 25-100% случаев.

Использование КиберНожа: опыт Украины

Если говорить о ведущих клиниках Украины, то мы, по сути, находимся на том же уровне, что и страны Европы.

К примеру, в Украине КиберНож появился в 2009 году. Это стало событием фактически всеукраинского масштаба, поскольку сам прибор очень ценен и требует специально обученных специалистов для работы на нем.

Так, на сегодня КиберНож работает в одной из украинских клиник - клиника Спиженко.

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействуя непосредственно на роковые опухоли, а не на весь организм больного.

Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.

По состоянию на сегодня, уже можно говорить о более чем 200 000 больных во всем мире, излечившихся от рака с помощью именно КиберНожа.

В целом же, Украина, если и отстает сегодня в вопросах внедрения скрининговых программ, что способствуют раннему выявлению раковых заболеваний, то в вопросах наличия высококвалифицированных онкоспециалистов и больниц - имеет очень серьезные позиции.

Поэтому, как показывает опыт современной онкологии, побороть рак и жить полноценно - возможно! Более того - это возможно и в Украине. Стоит только быть внимательными к своему здоровью и не пренебрегать рекомендациями врачей относительно регулярных медицинских обследований.

Медики помогают человеку сохранить здоровье лишь тогда, когда человек сам его бережет, прислушиваясь к своему организму и вовремя реагируя на его потребности и проблемы.