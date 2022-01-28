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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Кібератака може бути провісником повномасштабного вторгнення – Генсек НАТО

Кібератака може бути провісником повномасштабного вторгнення – Генсек НАТО

Київ • УНН

 • 18547 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Кібератака може бути передвісником повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак не варто забувати і про інші інструменти, якими володіє Москва, заявив Генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг під час бесіди в Atlantic Council, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми не будемо вдаватися в подробиці наших розвідданих. Але ми дуже добре розуміємо, що Росія вже несла відповідальність за кібератаки раніше, і вони, звичайно, можуть нести відповідальність за це знову, і, звичайно, в якості свого роду першого кроку або провісника до кінетичної військової атаки, кібератака є досить ймовірним сценарієм", — заявив Генсек.

Деталі

Столтенберг додав, що однією з ймовірностей є "повномасштабне російське вторгнення з десятками тисяч бойових одиниць, важкою бронетехнікою, літаками, ракетами і всім іншим, що вони збудували вздовж кордону з Україною".

“Але у Росії є і багато інших способів ведення агресивних дій. Кібератаки - один з них. Спроби перевороту уряду в Києві, саботаж. У них є розвідники, які працюють всередині України, поки ми говоримо. Тому нам потрібно бути готовими до широкого спектру різних форм агресивних дій Росії проти України", — додав він.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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