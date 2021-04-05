Художниця Яна Руснак представить Україну на престижній виставці World Art Dubai

"Велика особиста пристрасть, сплетіння ритмів, значень, кодів", - так про свій живопис відгукується художниця, чиї роботи були представлені в арт просторах Венеції, Майамі, Монако, Бейрута, Відня, Баку, Дубай.

Художницю можна сміливо назвати культурним дипломатом, оскільки її роботи ставали в ряд з такими світовими зірками, як Йоко Леннон, Орлан, Філ Акаши, а в Відні в музеї-віллі Гюстава Клімта, де творив і жив сам художник, були представлені роботи Яни Руснак. Виставка в Австрії пройшла за підтримки України-Австрійського посольства.

World Art Dubai представить безліч новинок напередодні знакового сьомого сезону. У програмі заявлені експозиції робіт прославлених майстрів з усього світу, а також талановитих місцевих художників.