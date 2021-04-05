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Художниця Яна Руснак представить Україну на престижній виставці World Art Dubai

Художниця Яна Руснак представить Україну на престижній виставці World Art Dubai

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. З 7 по 10 квітня 2021 року в Dubai World Trade Centre в сьоме пройде виставка-ярмарок World Art Dubai, в якій візьмуть участь сотні галерей та художників з усього світу. Україна вдруге на одному з найпрестижніших культурних заходів - World Art Dubai 2021 представить художниця Яна Руснак, повідомляє УНН.

"Велика особиста пристрасть, сплетіння ритмів, значень, кодів", - так про свій живопис відгукується художниця, чиї роботи були представлені в арт просторах Венеції, Майамі, Монако, Бейрута, Відня, Баку, Дубай.

Художницю можна сміливо назвати культурним дипломатом, оскільки її роботи ставали в ряд з такими світовими зірками, як Йоко Леннон, Орлан, Філ Акаши, а в Відні в музеї-віллі Гюстава Клімта, де творив і жив сам художник, були представлені роботи Яни Руснак. Виставка в Австрії пройшла за підтримки України-Австрійського посольства.

World Art Dubai представить безліч новинок напередодні знакового сьомого сезону. У програмі заявлені експозиції робіт прославлених майстрів з усього світу, а також талановитих місцевих художників.

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